Il mondo del gaming di fascia alta si prepara ad accogliere un nuovo protagonista di assoluto peso: Unbound Games, lo studio fondato da Shinji Mikami, il game designer giapponese che ha letteralmente ridefinito il genere survival horror con la nascita di Resident Evil presso Capcom. Dopo aver lasciato Tango Gameworks nel 2023 — la software house responsabile di titoli come The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e il sorprendente Hi-Fi Rush — Mikami ha avviato questa nuova avventura imprenditoriale, il cui sito ufficiale è circolato recentemente in modo massiccio tra la community internazionale.

Stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale di Unbound Games, la società è operativa dal maggio 2023, con Mikami nel ruolo di rappresentante direttore. Lo studio conta attualmente circa 50 dipendenti e ha dichiarato l'ambizione di espandersi fino a raggiungere le 150 unità, posizionandosi come una realtà completamente indipendente focalizzata sulla produzione di titoli AAA originali di fascia alta. Il background del team è di tutto rispetto: tra i profili professionali presenti figurano veterani che hanno contribuito a franchise come Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus e Hi-Fi Rush.

Tra i collaboratori di spicco emerge il nome di Masato Kimura, produttore di Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, nonché storico compagno di viaggio di Mikami con esperienze su Devil May Cry, Resident Evil e PN.03. La sua presenza rafforza l'idea di un nucleo creativo compatto ma estremamente qualificato, capace di gestire produzioni di livello internazionale. Kimura ha rilasciato una rara intervista sul sito dello studio, offrendo alcuni spunti sul progetto in sviluppo.

"Puntiamo alla qualità AAA con contenuti AA: vogliamo offrire un'esperienza di gioco ricca, capace di immergerti completamente nel suo mondo."

Sul fronte tecnico e di piattaforma, le offerte di lavoro pubblicate da Unbound Games rivelano che il titolo d'esordio sarà un'IP originale sviluppata con Unreal Engine 5, destinata a PS5, Xbox e PC. La scelta del motore grafico di Epic Games è indicativa della direzione tecnologica intrapresa, con UE5 che oggi rappresenta lo standard de facto per le produzioni AAA che puntano a sfruttare le capacità delle console di nuova generazione, grazie a sistemi come Nanite e Lumen per la gestione avanzata della geometria e dell'illuminazione.

Kimura ha chiarito con franchezza la filosofia produttiva di Unbound, ammettendo che replicare il budget e le tempistiche tipiche delle grandi produzioni occidentali — centinaia di miliardi di yen e team di centinaia di persone per cinque-sette anni di sviluppo — sarebbe difficilmente sostenibile per uno studio giapponese indipendente. Per questo motivo, l'obiettivo è costruire un ibrido: la profondità e la cura di un titolo AAA, con la scala più gestibile di una produzione AA. Un approccio che, se ben eseguito, potrebbe distinguersi positivamente dal trend dei blockbuster gonfiati a dismisura che spesso faticano a giustificare i propri costi.

Il processo creativo descritto da Kimura è quello di un'iterazione continua, fatta di costruzione e decostruzione: "Creare qualcosa di nuovo richiede tentativi ed errori ripetuti, implementazione e modifica, sperimentazione e a volte anche cancellazione", ha spiegato il producer. Questo approccio, comune in molti studi indie ma meno frequente in produzioni di questa portata, richiede programmatori e creativi con una particolare tolleranza all'incertezza e al cambiamento costante — qualità che Unbound cerca attivamente nei nuovi candidati.

Vale la pena ricordare che Mikami stesso, nel 2020, aveva dichiarato di voler dirigere almeno un altro progetto prima del ritiro, sottolineando di avere ancora molte idee da esplorare e non necessariamente legate al genere horror. Il suo curriculum rimane tra i più importanti dell'industria: ha diretto il primo Resident Evil originale, il remake del 2002 per GameCube — considerato ancora oggi un capolavoro della rielaborazione di un classico — e il celeberrimo Resident Evil 4, un titolo che ha ridefinito il concetto di third-person shooter d'azione e che ha ispirato generazioni di designer.

Con Unbound Games che punta anche a sviluppare titoli di scala ridotta in parallelo con le produzioni principali, lo studio sembra voler costruire un ecosistema creativo flessibile e sostenibile nel lungo periodo.