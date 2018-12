Silent Hill: i dettagli di un progetto mai andato in porto

Dopo tanto tempo, ancora parliamo di Silent Hill 2. Nulla di troppo strano, visto il grande impatto che l’opera ha avuto sull’industria e sui giocatori, ma in questo caso si tratta di informazioni nuove. L’art director e designer delle creature, Masahiro Ito, ha rivelato che la testa di Pyramid Head non è l’elmo stesso.

In un recente scambio di tweet, l’artista ha affermato che non rivelerà cosa c’è sotto l’elmo, sebbene abbia confermato che, dopotutto, c’è una testa. Possiamo vedere il messaggio qui sotto.

I'm often asked, "What is the under the helmet of Pyramid Head?". But I'm not gonna answer that question.

Example, as soon as you are given the trick of a magic, the magic will be nothing to you.

However there is no way the helmet is the actual head of Pyramid Head.

— 伊藤暢達_Masahiro Ito (@adsk4) December 5, 2018