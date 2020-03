Silent Hill, il reboot della saga e il capitolo di Kojima sarebbero esclusive PS5

Negli ultimi giorni sono apparse nuove voci sul futuro (o sarebbe meglio dire, rinascita) della serie Silent Hill. In particolare la testata Rely on Horror aveva riferito di indiscrezioni su ben due progetti di Silent Hill in lavorazione presso Sony. Il primo sarebbe un reboot della saga, mentre il secondo sarebbe Silent Hills, ovvero il famoso titolo horror di Hideo Kojima che era stato annunciato con P.T. prima di essere del tutto cancellato quando il game designer disse addio a Konami.

Un’altra testata, Jack of All Controllers, citando proprie fonti vicine a Sony ha confermato che Konami sarebbe pronta a riprendere lo sviluppo di Silent Hills e procedere con il reboot della serie. Entrambi i titoli sarebbero inoltre un’esclusiva PS5, mentre stando a quanto dichiarato dal fondatore del sito, Konami resta ancora proprietaria dell’IP, mentre Sony si occuperà di finanziare e pubblicare i progetti. Si tratta di un’ipotesi realistica?

Il primo esempio che viene in mente è quello di Bayonetta 2. Sega, infatti, detiene ancora i diritti della serie ma Nintendo riuscì a trovare un accordo per fare in modo che lo sviluppo e la pubblicazione del gioco, entrambe a proprio carico, garantissero un’esclusiva per le proprie console.

Secondo quanto riportato da Rely On Horror, il titolo più in fase avanzata sarebbe il soft reboot di Silent Hill già in sviluppo da circa un anno. Nel gioco sarebbero coinvolti Keiichiro Toyama (direttore e sceneggiatore del primo Silent Hill) e Akira Yamaoka (compositore delle musiche della serie) insieme a Masahiro Ito, il monster designer che proprio recentemente aveva accennato a un suo nuovo progetto. SIE Japan Studio dovrebbe avere un ruolo nello sviluppo includendo probabilmente anche membri del team Project Siren responsabile di Siren: Blood Curse per PlayStation 3.