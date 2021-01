Silent Hill tornerà, ma non come tutti pensavano

Negli ultimi mesi, si è vociferato tanto in merito al ritorno della serie di Silent Hill per PS5. Tempo fa, alcuni insider avevano diffuso la voce di un eventuale nuovo titolo, che sarebbe stato più una reintroduzione alla serie e che avrebbe consentito anche a chi non vi si è mai approcciato di godersi il gioco, senza conoscere gli eventi passati. Tra rumor e desideri dei fan, finalmente si torna concretamente a parlare del celebre titolo di Konami. Silent Hill sta per tornare, travolgendo però le precedenti ipotesi diffuse sul web.

Ebbene, Glowstick Entertainment ha comunicato che questa volta i fan faranno ritorno nel mondo di Silent Hill, ma in una forma diversa, ovvero come DLC di Dark Deception: Monsters & Souls– un gioco horror mutiplayer. Potete vedere anche un breve trailer del titolo più in alto, che sarà disponibile a partire dal prossimo febbraio 2021.

Per chi non lo conoscesse, Dark Deception: Monsters & Mortals è un gioco horror multiplayer disponibile su Steam, in cui i giocatori assumono il ruolo di mostri e mortali combattendo in più universi per recuperare i frammenti dell’anima in terrificanti labirinti. Questo titolo è disponibile su Steam ed è uscito il 2 novembre 2020. A dicembre, invece, è uscito il suo primo contenuto scaricabile in collaborazione con un altro videogioco horror, Monstrum.

Moltissimi fan sognavano un grande ritorno della serie e questo annuncio non è esattamente ciò che tutti si aspettavano, anche a causa dell’importante eco di voci che ipotizzavano un nuovo capitolo della saga di Silent Hill. Altri, invece, hanno accolto bene la notizia, a giudicare dai commenti diffusi sui social. A quanto pare, però, Konami sembra essere sempre meno interessata al mondo videoludico, considerando che il 15 Gennaio 2021 la società ha annunciato la chiusura di tre divisioni indicate alla produzione di videogiochi. Dunque, che ne sarà della sua popolarissima serie di videogiochi survival horror? Continuate a seguirci, in attesa di novità in merito da condividere con voi.