Skyblivion: il remake fan made di Oblivion si mostra ancora ed è davvero incredibile

Il team di modder di Skyblivion ha annunciato che la maxi-mod che trasformerà The Elder Scrolls V: Skyrim in Oblivion uscirà nel 2025. In un video di aggiornamento sulla roadmap del progetto, gli sviluppatori hanno confermato i progressi significativi e la data di rilascio prevista.

Skyblivion è una total conversion mod in sviluppo da diversi anni che mira a ricreare l'intero mondo di The Elder Scrolls IV: Oblivion utilizzando il motore grafico di Skyrim. Il progetto sta entrando nelle fasi finali, con la maggior parte della mappa di gioco già completata.

Secondo gli sviluppatori, circa il 93% della superficie di Skyblivion è pronta, con solo la regione orientale di Nibenay che richiede ancora lavoro. Tuttavia, l'implementazione degli NPC e altri elementi interattivi nella mappa è completa solo al 44%, richiedendo ancora mesi di lavoro.

Per accelerare il completamento, il team sta cercando nuovi modder volontari e modellisti 3D specializzati in elementi ambientali. Nonostante le mancanze rimanenti, il progetto sembra sulla buona strada per rispettare la data di uscita del 2025.

Oltre alla mappa di gioco, il team ha già implementato centinaia di quest e finalizzato diversi elementi di gameplay. Questo livello di completamento suggerisce che Skyblivion potrebbe effettivamente essere pronto per il rilascio entro il 2025, offrendo ai fan di The Elder Scrolls un'esperienza completamente rinnovata di Oblivion.

Quello che però potrebbe far preoccupare i modder è l'arrivo di un remake ufficiale di Oblivion in Unreal Engine 5 che secondo alcuni rumor sarebbe in arrivo già quest'anno. Inutile sottolineare quanto questo potrebbe effettivamente far gettare al vento anni e anni di lavoro per questi ragazzi.

Il nostro augurio è che questo progetto venga alla luce e che ottenga il successo che merita, anche considerando l'enorme impegno del team.