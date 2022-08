Parte di ciò che rende Elden Ring un titolo eccezionale è il modo in cui ogni arma può cambiare completamente il nostro modo di giocare. Una spada lunga non oscillerà come uno stocco e una grande spada non colpirà mai gli avversari allo stesso modo di un’alabarda o di un piccone. Skyrim, d’altra parte, ha le stesse animazioni della spada, indipendentemente dall’arma che utilizziamo. Proprio per questo motivo, un gruppo di fan ha ideato la Elden Rim Moveset Collection.

Questa mod, ora disponibile su Nexus Mods, aggiunge oltre 130 nuove animazioni per “trasformare il nostro Skyrim in un Elden Ring“. Queste nuove animazioni si applicano a tutte le armi del gioco di ruolo di Bethesda, inclusi pugni, spade, pugnali, asce, mazze, spadoni, asce da battaglia e martelli da guerra. La mod, inoltre, aggiunge animazioni completamente nuove per le impugnature a due mani che adesso sembrano molto più naturali piuttosto che gli strani colpi sbilenchi che esegue abitualmente il nostro eroe.

La Elden Rim Moveset Collection richiede l’ADXP | Mod framework MCO per funzionare. Si tratta di una mod che essenzialmente blocca il movimento del giocatore su animazioni specifiche. In questo modo, diventa impossibile spostarsi lateralmente mentre si fa roteare l’arma. Questo semplice accorgimento elimina i classici movimenti di Skyrim che rendono le animazioni poco credibili e varie tra di loro.

Oltre alla mod Elden Rim Moveset Collection è consigliata anche la mod Skyrim Combos AI Revolution (SCAR). Quest’ultima fa in modo che gli NPC abbiano accesso alle stesse animazioni del giocatore. Per completare l’esperienza, infine, è consigliabile anche l’utilizzo della mod Elden Rim Weapon Arts, che aggiunge sia Ashes of Wars che un sistema di sbalzamento che genera animazioni aggiuntive per i nemici colpiti dalle armi. Tutti questi contenuti sono disponibili su NexusMods in modo gratuito e creati dai fan della serie.