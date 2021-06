Skyrim in Unreal Engine 5 mostra un realismo che lascia senza fiato

Da quando è stato rilasciato in accesso anticipato il nuovo Unreal Engine 5, gli appassionati del mondo dello sviluppo si sono subito fiondati nello sperimentare le prime feature che il motore grafico di Epic ha già da offrire. Oltre a una serie di piccoli esperimenti, alcuni appassionati si sono dilettati nel trasformare un gioco senza tempo come The Elder Scrolls V Skyrim usando proprio la recente prima versione in accesso anticipato dell’Unreal Engine 5.

Proprio di recente uno sviluppatore specializzato nella creazione degli asset di gioco si è cimentato nel ricreare alcuni scorci di The Elder Scrolls V Skyrim con l’Unreal Engine 5. Come è stato dichiarato dallo stesso ideatore su Reddit, tale utente conosciuto online come ‘Hall00117’, dopo che la nuova versione del motore Epic è stata rilasciata in accesso anticipato, ha deciso di utilizzare le nuove feature del motore prendendo come spunto la torre di guardia che si può trovare ad Ovest di Whiterun.

Il risultato finale lascia davvero senza parole, e lo possiamo vedere in un video pubblicato direttamente da questo ragazzo sul proprio canale YouTube. La qualità grafica che propone questa versione iniziale dell’Unreal Engine 5 è già parecchio clamorosa, e ha reso un piccolo scorcio del mondo di Skyrim molto vicino al fotorealismo. Se questi sono i primi utilizzi del motore Epic, non vediamo veramente l’ora di capire cosa potrà offrici in futuro il nuovo engine e tutte le prossime feature che aggiungerà Epic.

Come sottolinea il creatore di questo video, questo progettino è solo un test che è stato fatto in pochi giorni, usando alcuni dei materiali e mesh in possesso dall’utente per vederne la resa all’interno dell’Unreal Engine 5 usando la tecnologia Nanite. Il risultato lascia senza parole, e sarebbe davvero interessante poter giocare (o rigiocare) tutto Skyrim in Unreal Engine 5; chissà, magari in una prossima ennesima riedizione del gioco ne avremo l’occasione.