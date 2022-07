Se avete amato la mod multiplayer di Skyrim, preparatevi: a brevissimo, infatti, sarà disponibile un nuovo aggiornamento, che includerà una serie di feature inedite. Un vero e proprio overhaul, che sarà lanciato nel corso della prossima settimana e che porterà la mod alla tanto desiderata versione 1.0, dopo diversi rinvii.

Andiamo con ordine: la mod si chiama Skyrim Together e permettere ai giocatori di affrontare in maniera cooperativa le avventure di The Elder Scrolls V. Si tratta chiaramente di un multiplayer artigianale, un epserimento molto simile a quello visto con Fallout New Vegas, dove alcuni modder sono riusciti a implementare un vero e proprio multiplayer asincrono in pieno stile Dark Souls ed Elden Ring. La mod del quinto capitolo della saga di Bethesda è però differente, visto che si rivolge proprio alla co-op.

L’aggiornamento 1.0 della mod includerà la sincronizzazione con tutti gli elementi di Skyrim, ovvero NPC, quest, dialoghi, lockpicking, cavalli e oggetti. Saranno supportati anche le forme di lupi mannari e vampiri e quando un giocatore morirà non dovrà ricominciare da un salvataggio specifico, ma da un punto di spawn vicino al resto del gruppo, come accade su GTA Online. L’unica, vera feature di rilievo assente dalla mod sarà la sincornizzazione del tempo e i waypoint dei giocatori, ma arriveranno successivamente, come previsto dal team di sviluppo. La data ufficiale dell’uscita è fissata per giovedì 8 luglio 2022, alle ore 18:00 italiane.

Con l’arrivo in versione stabile di Skyrim Together, si interrompono però i lavori su un’altra mod simile, ovvero quella dedicata a Fallout 4. Gli sviluppatori hanno però promesso che il progetto non è stato cancellato, ma solamente in pausa. D’altronde è davvero difficile per un team indie riuscire a creare esperienze simili: meglio che si concentrino dunque su un progetto alla volta, non trovate? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.