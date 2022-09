L’arrivo dei titoli PlayStation Studios anche su PC ha permesso alla folta community dei modder di mettere le mani su tutta una serie di grandi produzioni e sbizzarrirsi. Tra le mod più interessanti ce ne sono alcune dedicate a Marvel’s Spider-Man che faranno la felicità degli appassionati dell’arrampicamuri. In particolare, grazie a una mod molto recente ora è possibile esaudire uno dei desideri di questi fan, ovvero giocare a un titolo dell’Uomo Ragno in prima persona.

Questo nuovo contenuto per Marvel’s Spider-Man è stato realizzando dal modder conosciuto in rete come ‘jedijosh920′ il quale non si è limitato a realizzare qualcosa di nuovo e curioso per il titolo Insomniac, ma ha proprio deciso di rivoluzionare la prospettiva traslandola dalla terza alla prima persona. Il risultato finale più che una mod sembra proporci un gioco nuovo di zecca, anche se poi i contenuti presenti sono i medesimi del titolo originale del 2018.

Ovviamente la prima cosa che ogni giocatore cercherà di fare in questa mod è cominciare a dondolarsi per la città di New York, arrampicarsi sulle facciate dei grattacieli e vivere una giornata nei panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere. La mod è di ottima qualità, e basta vedere quanto sia fluido dondolarsi per la grande mela da un quartiere e l’altro, e tutto questo è tranquillamente visibile all’interno del video dedicato alla mod pubblicato su YouTube.

Questa mod totalmente dedicata alla prima persona si va ad aggiungere a una serie di mod a dir poco particolari per Marvel’s Spider-Man, una di queste che scambia il modello dell’Uomo Ragno con Kermit la Rana. Se invece siete fortemente interessati a scoprire di più e testare sulla vostra pelle questa mod in prima persona, potete trovare tutti i dettagli sull’installazione comodamente sul Discord di questo modder. Potete accedervi semplicemente cliccando a questo indirizzo.