Skyrim nasconde ancora segreti, scoperta una creatura tra i ghiacci

The Elder Scrolls V Skyrim è ancora oggi un gioco chiacchieratissimo e pieno zeppo di segreti rimasti celati da ben dieci anni. Capita spesso che gli appassionati, ancora parecchio vogliosi di esplorare quel mondo di gioco, incappino in cose mai viste. È già capitato qualche giorno fa, quando un giocatore ha scoperto un nuovo potere per il nostro Sangue di Drago, e quest’oggi è capitato di nuovo, con un altro appassionato che, mentre esplorava una regione ghiacciata di questo mondo ha incontrato un qualcosa di mai visto prima.

Come accade spesso, la scoperta è stata pubblicata su Reddit da un appassionato conosciuto online con il nickname d “Pattypuss”. Questo ragazzo ha svelato quel che ha incontrato in Skyrim durante una delle sue ultime avventure; ovvero una creatura rimasta bloccata per chissà quanto tempo tra i ghiacci. Dalla foto pubblicata online possiamo vedere chiaramente che si tratta di un Mammut.

Come possiamo vedere dall’immagine pubblicata dal giocatore, il Mammut in questione è riconoscibilissimo e ha ancora il pelo, e qualche lancia conficcata nella parte posteriore del corpo; segno che prima di rimanere congelato stava fuggendo da alcuni cacciatori. Il ragazzo, infine, ha voluto dare precise indicazioni su dove trovare questa scoperta effettuata dopo ben dieci anni, così da permettere a tutti di poter trovare questa creatura ghiacciata.

Ancora una volta abbiamo davanti a noi la dimostrazione di come un gioco immortale come The Elder Scrolls V Skyrim abbia ancora moltissimi segreti nelle sue lande virtuali. Tra creature ghiacciate e poteri rimasti assopiti e mai scoperti per un intero decennio, il gioco Bethesda ha ancora molto da dare a chiunque abbia voglia (e un pizzico di curiosità) di affrontare le sue vaste terre.