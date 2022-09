Sono ormai passati più di dieci anni da quando The Elder Scrolls V Skyrim calcava per le prime volte i negozi videoludici. Il GDR di Bethesda è ben presto diventato una delle pietre miliari del gaming, e man mano che gli anni passavano il tanto amato titolo è riuscito ad arrivare praticamente a chiunque. Oltre a uscire su tutte le console su più generazioni, il gioco si è riproposto più volte in varie edizioni, e a quanto pare, sembra che Nintendo Switch vedrà presto l’arrivo di una di queste molteplici versioni del titolo.

La possibile novità ci arriva da NintendoPAL, con la redazione che ha notato come The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition per Nintendo Switch era stato classificato prima a Taiwan, e ora è accaduta la stessa cosa con il PEGI europeo. Questo passaggio lascia ben poche speculazioni, dato che, solitamente, quando un gioco viene classificato significa che ci troviamo molto vicini alla conferma ufficiale dell’arrivo di questa nuova versione.

L’Anniversary Edition di Skyrim è la terza edizione speciale rilasciata del gioco Bethesda, la quale è arrivata dopo la Special Edition e la ben più vetusta Legendary Edition. Nell’Anniversary Edition, oltre a celebrare il leggendario GDR con una versione del gioco migliorata, sono presenti anche le diverse espansioni rilasciate post lancio, ovvero Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn, grazie alle quali vengono aggiunte ore e ore di storia e contenuti.

Ma i contenuti aggiuntivi non finiscono qui, con l’Anniversary Edition che include 500 contenuti del Creation Club del gioco, come missioni, dungeon, boss, armi e incantesimi, tutti realizzati sia da Bethesda che dai creatori della community. Se il tutto dovesse trovare un’ufficialità a breve, è molto probabile che l’annuncio possa arrivare durante un nuovo Nintendo Direct, appuntamento comunicativo che, stando ai rumor di questo periodo, dovrebbe arrivare nella prima metà di settembre.