L’influenza dei giochi tripla A è molto spesso visibile in progetti anche più piccoli: ne è un ottimo esempio Lies of P., un souls like chiaramente ispirato a Bloodborne. Ora anche Skyrim ha ricevuto l’attenzione che merita da un piccolo sviluppatore indipendente, al lavoro su un RPG presente su Kickstarter, prodotto da un team di sviluppo composto da veterani dell’industria (oltre che “nuovi arrivati”) e che si ispira proprio al gioco di successo prodotto da Bethesda.

Chiamato World of Anterra, il gioco indipendente è chiaramente ispirato a Skyrim. Ci sono però delle differenze: la prima è ovviamente la dimensione stessa del gioco, che per ovvi motivi non può essere paragonata a quella di Bethesda. D’altronde da una parte abbiamo un team di sviluppo con pochissime persone al lavoro, mentre dall’altro una società che ha sedi in quasi tutto il mondo occidentale e una rete di collaboratori che si estende a livello globale. La seconda differenza (che è ciò che ha permesso al gioco di raggiungere un po’ di notorietà) è il suo stile grafico: a differenza di optare per un open world in 3D, World of Anterra è sviluppato esclusivamente in pixel art, rendendo il tutto decisamente più delizioso.

Sulla pagina Kickstarter viene evidenziato come World of Anterra sia un gioco di ruolo in pixel art, con una forte componente open world e dei dialoghi non lineari. Un vero e proprio gioco di stampo “moderno”, ma chiaramente ad attirare l’attenzione è sicuramente lo stile grafico. Potete dare uno sguardo al primo trailer di questo particolare progetto grazie al video che trovate subito qui in basso.

World of Anterra arriverà (salvo ritardi) nel 2023 su PC, console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e Mac nel corso del 2023. Potete sostenere il progetto visitando la pagina Kickstarter. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.