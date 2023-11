Skyrim: un utente ha eliminato qualsiasi persona e animale nel mondo di gioco, ora è solo

Di giocatori "fuori di testa" ce ne sono parecchi, ma la persona che ha realizzato ciò di cui vi raccontiamo in questo articolo, ha superato qualunque nostra aspettativa di "pazzia". Un utente di The Elder Scrolls V: Skyrim ha infatti eliminato tutti i personaggi non giocanti (PNG) presenti nel vasto mondo del gioco di ruolo sviluppato da Bethesda.

Un'impresa non da poco se si considera che il totale di personaggi/animali/mostri e draghi all'interno del gioco è di circa 5400. Un numero davvero enorme per un titolo fantasy.

Le statistiche dettagliate dell'impresa sono sbalorditive: 3310 persone, 693 animali, 401 creature, 947 nemici non-morti, 55 Daedra e 98 automaton.

Ora il giocatore è rimasto da solo a vagare per le sconfinate terre artiche. Di sicuro un bel modo per isolarsi dal mondo.

Incredibile che dopo 12 anni dalla release, Skyrim continui a essere un punto fermo per gli appassionati di giochi di ruolo, facendo ben riflettere a quello che gli utenti potrebbero realizzare con The Elder Scrolls VI, che ricordiamo uscirà in esclusiva Xbox e PC (salvo cambiamenti) nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo non possiamo fare altro che continuare a giocare o Skyrim, oppure vagare tra le terre contaminate di Fallout 4 o nello spazio di Starfield.