In attesa del sesto capitolo, The Elder Scrolls V: Skyrim continua a essere supportato da tantissimi modder, che si lanciano nelle creazioni di diversi, nuovi elementi di gioco, che aiutano sicuramente a svecchiare un titolo che ha oramai quasi più di 10 anni sul groppone. Oggi la mod che vi proponiamo è leggermente diversa dal solito, visto che si concentra esclusivamente su un aspetto molto interessante, ovvero quello delle magie.

Come avete potuto capire dal titolo della notizia, questa nuova mod di Skyrim aggiunge una serie di incantesimi al gioco di casa Bethesda, tutti focalizzati sulla natura. Chiamata semplicemente Natura, questa mod non farà altro che aggiungere delle magie basate proprio sull’ambiente naturale del gioco. Si tratta di una mod decisamente interessante, che dimostra come la community dei modder sia sempre alla ricerca di nuovi elementi da inserire all’interno del gioco.

Nella mod sono state incluse pozioni curative, bombe con insetti e la possibilità di difendersi, per esempio, aggiungendo una sorta di protezione chiamata “Il Cuore della Quercia”. Chiaramente le varianti sono diverse e potete consultarle semplicemente visitando la pagina Nexus della mod, che trovate a questo indirizzo. Se volete installarla, come al solito è importante leggere attentamente la guida all’installazione del pacchetto.

Seppur costantemente supportato per oltre dieci anni, la fine di Skyrim prima o poi arriverà. Una parte della sua popolarità potrebbe essere rosicchiata da Starfield, l’imponente nuovo gioco di ruolo ambientato nello spazio prodotto da Bethesda. Successivamente il sesto capitolo della serie di The Elder Scrolls arriverà, ma al momento è ancora troppo presto per parlarne. Novità invece meno rassicuranti per i fan di Fallout: un quinto capitolo, seppur confermato, è distante almeno una decina d’anni, considerando la roadmap di Todd Howard e colleghi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.