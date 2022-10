Tra tutte le produzioni indie annunciate durane l’E3 2021 Somerville è sempre stata una delle più interessanti. Sebbene si tratti del primo gioco sviluppato dai ragazzi di Jumpshit, dietro al progetto c’è il noto game designer Dino Patti, già autore di alcuni titoli indipendenti che sono rimasti nel cuore di molti appassionati come Limbo e Inside. Ora, dopo aver visto diversi trailer sul progetto, finalmente abbiamo una data di lancio ufficiale, e la cosa positiva è che ci siamo spaventosamente vicini.

Fin dal suo primo annuncio Somerville ci ha introdotti a un mondo devastato, desolante e già pieno di punti interrogativi sullo status quo del world building. Da quanto si è potuto vedere, inoltre, sembra che il titolo vada a riprendere molto da vicino alcune delle idee di gameplay già intraviste nell’acclamato Inside, con una sostanziale differenza nelle prospettive e nel lato registico di ogni scena vista nei trailer usciti fino ad ora.

Con l’ultimo filmato pubblicato qualche momento fa su YouTube, il team di sviluppo ci ha permesso di mettere gli occhi su una serie di situazioni inedite, ma non solo. A mancare all’appello c’era la data di lancio, e ora sappiamo che Somerville è più vicino che mai dall’essere scoperto e giocato da chiunque ne sia intrigato. Il primo titolo che segnerà il debutto di Jumpshit, infatti, uscirà il prossimo 15 novembre, tra poco più di qualche settimana.

Ancora una volta ci troviamo a sottolineare come questa parte finale del 2022 ci stia regalando una valanga di titoli uno più bello dell’altro. Non dimentichiamoci che Somerville sarà un titolo che verrà rilasciato solamente sulle piattaforme Microsoft, con il nuovo titolo di Dino Patti che sarà giocabile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il titolo, infine, sarà presente fin dal day one anche all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.