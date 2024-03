Prezzo TOP su Sonic Superstars per Nintendo Switch! (-42%)

Non fatevi scappare quest'ottima offerta Amazon su Sonic Superstars per Nintendo Switch! Il divertentissimo platform con protagonista il porcospino più veloce del mondo è in sconto del 42% e può essere acquistato al prezzo ridotto di 34,89€, rispetto ai 59,99€ di listino. Preparatevi a sfrecciare tra le Northstar Island, in solitaria o in cooperativa multiplayer, e sconfiggere il Dr. Eggman e i suoi alleati.

Sonic Superstars, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Sonic Superstars per Nintendo Switch è un'occasione perfetta per gli appassionati del porcospino blu che non vedono l'ora di gettarsi in un'altra avventura che lo vede protagonista. Preparatevi a divertirvi un mondo in questo nuovo platform in stile retrò, ma con una ventata di novità!

Il gioco permette di giocare nei panni di Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, esplorando le Northstar Islands sfruttando i poteri straordinari ottenuti dagli Smeraldi del Caos. È possibile giocare in solitaria o in cooperativa locale fino a a 4 giocatori, quindi Sonic Superstars è perfetto per divertirsi in compagnia!

Approfittate dell'incredibile offerta Amazon che porta il prezzo a soli 34,89€, uno sconto del 42% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Non fatevi scappare uno dei giochi più recenti e divertenti del mondo Sonic, che potrete giocare anche in portabilità sfruttando la vostra Nintendo Switch!

Vedi offerta su Amazon