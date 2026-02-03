Avatar di Ospite Bash_Ninja #288 0
0
ma chi lo ha chiesto scusa? voglio solo giocare in pace
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Git Guru #868 0
0
crossover tra Aloy e Kratos che mi prendono in giro per i trofei mancanti, distopia pura
Questo commento è stato nascosto automaticamente.