Sony difende gli aumenti di prezzo del PlayStation Plus

In una recente intervista, Eric Lampel, vice presidente e capo del marketing globale di Sony Interactive Entertainment, ha cercato di spiegare i motivi dietro gli aumenti di prezzo di PlayStation Plus. I prezzi maggiorati hanno chiaramente suscitato molte reazioni negative tra gli utenti, con alcuni tier che vedono un aumento dei costi fino al 35%.

Lampel ha affermato che l'obiettivo di Sony è quello di rendere PlayStation Plus un servizio di grande valore.

"Come praticamente tutto nel mondo", ha dichiarato Lampel, "abbiamo dovuto rivedere i nostri prezzi e adeguarli alle condizioni di mercato. Sono lieto di annunciare che, a differenza di molti altri servizi in abbonamento, non abbiamo toccato i prezzi di PlayStation Plus nell'85% del mondo per molti anni. Questa è la prima volta che lo facciamo."

Qui di seguito potete rivedere i prezzi cambiati.

PlayStation Plus Essential abbonamento di 12-mesi Nuovo prezzo: 79.99 - mentre prima era di €59,99 all'anno)

PlayStation Plus Extra abbonamento di 12-mesi - Nuovo prezzo: 134.99, mentre prima era di €99,99 all'anno)

PlayStation Plus Premium abbonamento di 12-mesi - Nuovo prezzo: 151,99 Euro, mentre prima era di €119,99 all'anno)

Lampel ha inoltre spiegato la strategia di Sony riguardo a PlayStation Plus, affermando che il servizio offre un ampio catalogo di giochi curati e una serie di caratteristiche e servizi. Le fasce di prezzo, secondo Lampel, offrono ai consumatori la flessibilità di spendere in base a ciò che cercano nel servizio.

Resta da vedere come reagiranno gli utenti a lungo termine e se Sony riuscirà a mantenere l'obiettivo di offrire un servizio di qualità costantemente.