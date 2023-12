Sony spiega quanto poco serva un PC, se si possiede una PS5

In un'intervista con la rivista Nikkei Asia, Hideaki Nishino di Sony Interactive Entertainment ha comunicato il suo punto di vista in merito al, sempiterno, dibattito tra console e computer, mettendo in luce i vantaggi della PS5 rispetto al PC.

Nishino ha affrontato l'evolversi del mercato verso il gaming mobile e PC, sottolineando i punti di forza della PS5 rispetto al mondo dei computer. Secondo lui, il costo e il tempo necessario per avere prestazioni paragonabili a quelle della PS5, su un PC da gaming, sono significativi.

Mentre costruire un PC, per quanto per molti sia gratificante, richiede un ingente investimento di tempo, oltre a risultare costoso, una console consente ai giocatori di immergersi immediatamente nell'esperienza di gioco senza alcuna attesa, né configurazione aggiuntiva, e a un prezzo molto più accessibile.

L'intervistato ha poi evidenziato il vantaggio di Sony nel convertire i suoi franchise in produzioni cinematografiche e televisive, attirando, così, un pubblico più ampio nell'ecosistema PlayStation e offrendo una "continuità multimediale".

Ha esemplificato il successo di questa strategia con The Last of Us, rivelando un significativo aumento delle vendite del gioco grazie alla serie TV della HBO. Quest'ultima difatti, la cui seconda stagione entrerà in produzione a partire dal 2024, ha contribuito a rinvigorire l'interesse per il franchise, permettendo alla recente remastered del primo capitolo di ottenere ottimi risultati.

Nishino ha rimarcato più volte la facilità di accesso e l'esperienza immediata offerte dalla PS5 rispetto alla complessità e al costo di un PC da gaming, sostenendo le sue dichiarazioni con il fatto che una PS5 offre un approccio più immediato e sul permette ai giocatori di godersi prestazioni tecniche di altissimo livello, senza particolari compromessi e senza dover spendere cifre elevate.

Insomma nulla di diverso da quelli che sono i punti focali di questo eterno dibattito e che, sicuramente, non faranno cambiare idea a nessuna delle due fazioni.