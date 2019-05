Sony supporterà PS4 ancora per pochi anni

In uno dei suoi soliti incontri con gli investitori, Sony ha discusso del futuro di PlayStation 4 e del tempo che continuerà a supportarla

Si continua a parlare molto di PlayStation 5 in quest’ultimo periodo, grazie alle notizie ufficiali che Mark Cerny ha comunicato durante un’intervista a porte chiuse presso Wired USA. Gli occhi di tutti attualmente sono rivolti soprattutto nei confronti della console di nuova generazione. Con l’arrivo del nuovo hardware di casa Sony, la piattaforma PlayStation 4 risulterà obsoleta e il suo futuro diventerà incerto.

Sicuramente PS4 ha ancora molta strada davanti a sé e molte emozioni da poter regalare ai propri possessori. La famosa azienda giapponese durante uno dei suoi soliti incontri con gli investitori ha parlato anche del futuro di PS4, dichiarando che continuerà a supportarla ancora per alcuni anni: esattamente per 3 anni. PS4 continuerà comunque a essere un successo e ad attirare a sé molti giocatori, anche grazie alla numerosa e solida fanbase di Sony creatasi col tempo. L’azienda nipponica ovviamente spera che ben presto questi numeri si convertano in possibili acquirenti per PS5.

PlayStation 5 implementerà al suo interno una funzione che permetterà ai suoi possessori di poter giocare ai titoli PS4, dando la possibilità a chi si è perso qualche capolavoro di recuperarlo sulla console di nona generazione. Questa strategia di supporto che Sony ha in mente non è nuova, basta pensare infatti alle generazioni passate dove console come PS2 e PS3 hanno continuato il loro percorso di vita un paio di anni dopo, prima di chiudere effettivamente ogni supporto possibile.

Ovviamente la PlayStation 4 continuerà la sua vita ancora per molti anni rispetto a quelle che hanno passato le sue precedenti e questo Sony lo sa bene, continuando a supportarla nel corso degli anni a venire. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito trovate tutte le informazioni che riguardano Sony e la sua nuova console, come le informazioni relative alla possibile data di uscita, e l’accordo tra Sony e Microsoft che non è ancora concluso del tutto.