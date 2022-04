Nel corso della giornata odierna, Epic Games ha annunciato di aver ricevuto nuovi finanziamenti da parte di Sony e di KIRKBI. La notizia arriva a pochi giorni di distanza da una partnership strategica con il gruppo LEGO. Il totale racimolato dal team di sviluppo e publisher è di circa 1 miliardo di Dollari per ogni singola realtà che ha investito nei futuri progetti.

La partnership tra Sony ed Epic Games va avanti oramai da diversi anni e oggi, dopo aver deciso di portare le esclusive PlayStation su PC anche sullo store di proprietà dei creatori di Fortnite, il colosso nipponico ha fatto un ulteriore passo in avanti, decidendo di investire nell’intrattenimento e nel metaverso. “Come società creativa, siamo emozionati di investire in Epic per consolidare la nostra relazione nel campo del metaverso”, si legge nel comunicato stampa diffuso da Sony.

“Siamo sicuri che l’esperienza di Epic Games, combinata con il loro game engine e insieme alle tecnologie di Sony, accelererà i nostri sforzi nello sviluppo di nuove esperienze digitali per i fan dello sport e nelle nostre iniziative per la virtual production”, continua il comunicato. La partnership dunque non si limiterà allo sviluppo di videogiochi, ma andrà ad arricchire le esperienze digitali nel campo dell’intrattenimento di diversi settori.

Per quanto riguarda KIRKBI, invece, anche in questo caso ci sono state parole al miele per questo nuovo investimento. “Epic Games è conosciuta per creare esperienze divertenti e abbracciare i creatori più grandi e più piccoli. Una porzione del nostro investimento è concentrata sui trend che consideriamo essenziali per il futuro nostro e dei nostri figli. Questo investimento ci permetterà di accelerare il nostro marchio nel mondo del gioco digitale e siamo grati di investire nella società per supportare il loro viaggio, con un focus sul metaverso”, si legge nel comunicato stampa. Su quali saranno i prossimi progetti, però, non ci sono ancora dettagli: restiamo in attesa di eventuali annunci e dettagli direttamente dalle realtà coinvolte.