Sony vuole comprare un colosso dei fighting game?

Al contrario di Microsoft, Sony non ha voluto gettarsi a capofitto nell’acquisizione di grandi software house, probabilmente perché convinta del potenziale di quelle che aveva già. PlayStation 5, così come la precedente console, già prospetta dei titoli di grande spessore, tra cui gli attesissimi Horizon Forbidden West o il sequel di God of War. Tuttavia, secondo un noto leaker, la compagnia giapponese potrebbe essere in trattativa per acquisire un importante casa di sviluppo del sol levante.

Ad affermare quanto segue è Dealer, leaker che si era fatto conoscere dopo aver preannunciato l’arrivo dell’espansione di Ghost of Tsushima: secondo lui, Sony è attualmente in trattativa per acquisire Arc System Works, team di sviluppo dietro gli ottimi Dragon Ball FighterZ, BlazBlue e Guilty Gear -Strive-, che abbiamo recentemente recensito. Parliamo quindi di una software house molto importante e dal grande potenziale, soprattutto nel genere dei picchiaduro 2D.

Dealer afferma anche che le negoziazioni sono già in una fase piuttosto avanzata o quasi giunte al termine, entrando più nello specifico. Difficile dire quanto può essere credibile questa affermazione, soprattutto per via della crescente vicinanza di Arc System Works con Bandai Namco, che ha pubblicato negli ultimi anni giochi come Dragon Ball FighterZ e l’ultimo capitolo della serie di Guilty Gear, opere che hanno un notevole impatto sul mercato giapponese.

I’ve already hinted at the Ghost Of Tsushima Expansion coming. Details leaked shortly after. Today it’s all about Sony Studio acquisitions… Think Arc System Works.

Think Guilty Gear. Sony is apparently in talks with this team, late stages. Quality studio.#Xbox #PlayStation — DEALER (@Dealer_Gaming) June 26, 2021

Tuttavia, proprio per via della sempre maggiore difficoltà di PlayStation in quel territorio si potrebbe dare credibilità alla voce, con Sony che potrebbe spingere l’acceleratore su titoli importanti per i giocatori giapponesi. Che questa acquisizione, dopo quella del torneo EVO, sia un segno verso una maggiore vicinanza al mondo degli esport? Come sempre, vi consigliamo di prendere quanto detto con le pinze e di restare connessi per non perdere novità.