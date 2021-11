Sorpresa: a Xbox non interessa il mercato NFT, almeno per ora

Il mercato degli NFT ha ricevuto approvazione da Ubisoft, Konami e anche Square Enix. Xbox però, almeno fino a quando Phil Spencer resterà alla guida della divisione gaming, non sembra davvero interessata a questo settore. Le parole di Spencer sono state dichiarate durante un’intervista ad Axiom, dove ha anche snocciolato alcuni dettagli riguardanti al Game Pass che vi abbiamo riportato a questo indirizzo.

Credit: Xbox

Le parole di Spencer non sono, ovviamente, una chiusura definitiva al mercato. Per ora però la situazione sembra abbastanza chiara: fino a quando ci sarà lui a capo di Xbox, i vari studi e le varie realtà impiegate a servizio della divisione gaming di Microsoft non potranno salire sul carro degli NFT. Per Spencer, infatti, al momento c’è solamente tanta speculazioni e sperimentazione in merito. Nel dettaglio, per l’Head of di Xbox al momento il tutto è solamente “predatorio” rispetto ad essere funzionale per l’intrattenimento.

In sintesi: per Spencer, la situazione attuale è che chiunque stia guardando al mercato degli NFT lo faccia solamente per guadagnare, senza dover tirare in ballo la creatività. Creatività che ovviamente è oramai da qualche anno parte integrante del brand di Microsoft, considerato tutti i progetti attualmente in lavorazione o che sono già usciti, come ad esempio l’eccellente Forza Horizon 5 oppure il nuovo videogioco di Arkane.

Nonostante questo atteggiamento abbastanza critico, Spencer stesso non nega una eventuale apertura in futuro. Se qualcosa che utilizza un token NFT farà capolino su Xbox, questo non dovrà essere per pura speculazione affaristica. “Non penso che ogni gioco basato sui token sia predatorio”, ha concluso l’Head of di Xbox. Parole decisamente più al miele rispetto a quelle utilizzate da Valve, che invece ha fin da subito negato qualsiasi gioco basato su NFT e blockchain su Steam. Forse non tutta l’industria è pronta ad accogliere questo cambiamento.