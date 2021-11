Xbox Game Pass è un servizio sostenibile? La risposta di Phil Spencer

Nel corso dell’evento celebrativo per i 20 anni di Xbox, Phil Spencer si è concesso a diverse interviste su tantissimi temi riguardanti il brand dedicato ai videogiochi della casa di Redmond. Tra questi c’è ovviamente una parentesi su Xbox Game Pass e sul fatto che non sia una perdita monetaria per Microsoft.

Nel corso dell’intervista a Axios, Spencer ha dichiarato che Xbox Game Pass non sta, in questo momento, “bruciando denaro”. Non significa però neanche che il servizio sia in attivo. La situazione dunque è abbastanza complessa, ma l’Head of Xbox non si è tirato indietro alla domanda. “Ci sono un sacco di persone a cui piace dire che stiamo perdendo denaro. No. Il nostro servizio è veramente sostenibile al momento. E continuerà a crescere”, le parole di Spencer dichiarate ad Axios.

Altri punti dell’intervista di Phil Spencer toccano diversi argomenti, anche scollegati dai numeri di Xbox Game Pass. Si parla ad esempio del successo di alcune serie, come ad esempio Gears e Forza. Il racing game di casa Microsoft è poi un caso molto particolare, visto che l’ultimo capitolo della saga spin-off è riuscito (forse anche grazie alla spinta del servizio della casa di Redmond) ad ottenere fin da subito milioni di giocatori, fino ad attestarsi agli 8 milioni di utenti attivi e rendendo così il gioco di casa Playground Games il più grande mai prodotto da Xbox Game Studios.

Xbox Game Pass, stando ai numeri diffusi da Staya Nadella (CEO di Microsoft), conta all'incirca 18 milioni di utenti. E inizialmente doveva addirittura essere un sistema di noleggio giochi molto più simile a Blockbuster che a Netflix