Sorpresa: la prima limitazione per Tencent arriva dalla Cina

Mentre in Occidente la continua presenza di Tencent è per tanti motivi di preoccupazione, in Cina il governo si sta muovendo per impedirne l’espansione. A riportare la notizia è The Gamer, che riferisce di come in quel di Pechino la direzione intrapresa è quella di fermare il lancio di nuove app del gigante tech.

Non riguarda, attenzione, una norma su tutte le società tech che negli anni dalla Cina hanno avuto un’esplosione a livello monetario, no. Il tutto riguarda infatti solamente Tencent, che nel corso degli ultimi anni ha acquistato pacchetti azionari di diversi studi di sviluppo e publisher occidentali, come ad esempio Epic Games, Activision e in ultimo Playtonic Games. Cosa comporta la decisione del governo cinese? Che da questo momento l asocietà non potrà più lanciare nuove app, almeno nel mercato guidato dal governo di Pechino.

Il Black Friday di Eneba propone un’ottima selezione di videogiochi scontati: maggiori dettagli in questo articolo.

Il ban ha però delle ripercussioni negative anche sui giocatori e non solo su Tencent, che ha comunque accolto la decisione e ha deciso di non opporsi. In Cina, infatti, la società gestisce diverse realtà e diversi giochi e spesso fa da publisher o distributore di determinati videogiochi, anche in versione digitale. E il governo cinese ha già limitato abbastanza i videogiochi, impendendo ad esempio ai minori di giocare solamente per tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

Ovviamente, almeno per ora, non si può sapere quanto durerà il ban inflitto a Tencent. In tal senso, il governo cinese non si è ancora espresso ed è difficile capire quanto durerà questo stop. Si conoscono, però, le motivazioni che hanno portato alla decisione. Secondo alcune fonti, infatti, tutto questo dipende dall’adozione del Personal Information Protection Law, uno dei decreti legge più duri per quanto riguarda la protezione dei dati personali ed è destinato a cambiare come le società operano nel territorio cinese.