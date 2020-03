SoulCalibur VI:Disponibile il nuovo aggiornamento in attesa del nuovo personaggio

Il prossimo personaggio ospite di SoulCalibur VI, Haohmaru di Samurai Shodown, annunciato durante il mese di agosto 2019, verrà lanciato la prossima settimana e potrà essere acquistato dai giocatori a partire da martedì 31 Marzo. In preparazione all’imminente arrivo del personaggio Bandai Namco ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il famosissimo picchiaduro su PC, PS4 e Xbox One. Vediamo insieme quali sono le modifiche apportate sulla patch.

La caratteristica principale di questo aggiornamento si SoulCalibur VI riguarda proprio Haohmaru, il samurai bianco la patch lo va ad aggiungere come personaggio giocabile, anche se può essere acquisito singolarmente o prendendo il Season Pass 2. La patch aggiunge anche nuovi elementi di creazione per i personaggi di gioco, tra cui nuove armi per Cervantes e Taki, vestiti extra, accessori opzionali e altro ancora.

Altri aggiustamenti sono stati apportati all’interno delle battaglie di SoulCalibur VI, i giocatori possono ad esempio usare comandi speciali quando entrano in Soul Charge per distruggere l’equipaggiamento sui personaggi originali. Miglioramenti sono stati apportati anche alla visualizzazione della schermata di battaglia, inoltre indicazioni speciali sono state inserite per azioni specifiche del personaggio. Anche le ricerche per le partite classificate sono state ottimizzate. Per ulteriori informazioni sulle note della patch potete visitare il sito.

Inoltre, secondo alcune fonti, SoulCalibur VI sarà giocato al torneo Evolution Champhionship Series, conosciuto comunemente come EVO, è storicamente il più longevo ed è uno dei tornei eSports più importanti al mondo per quanto concerne il genere picchiaduro; ogni anno all’EVO si riuniscono infatti i migliori giocatori dei titoli del momento come Dragon Ball FighterZ , Street Fighter V: Champion Edition, Super Smash Bros Ultimate , Tekken 7 e altri per sfidarsi ed aggiudicarsi uno dei trofei più ambiti del settore. E voi cosa ne pensate delle modifiche apportate a SoulCalibur? Siete dei fan della serie dalla sua uscita nelle sale giochi nel 1998 o lo avete scoperto solo di recente? Fateci sapere nei vostri commenti!