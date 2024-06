South Of Midnight potrebbe rivelarsi una sorpresa inaspettata

Il nuovo gioco di Compulsion Games, intitolato South Of Midnight, si è mostrato con un affascinante filmato di gameplay durante l'Xbox Games Showcase, mostranod appineno il suo stile sbalorditivo e bizzarro.

Compulsion Games, nota per i suoi lavori precedenti come Contrast e We Happy Few, non è estranea alle direzioni artistiche sopra le righe e anche con questo nuovo gioco, ambientato nell'America del Sud, sembra promettere un'esperienza di gioco in linea con le sue produzioni precedenti.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita, il trailer è decisamente interessante ed è stato in grado di aumntare l'attesa per il rilascio del gioco previsto per il prossimo anno.

Il filmato di gameplay ha mostrato una fluidità impressionante, con sequenze di combattimento basate su combo e un sistema di attraversamento rapido che permette alla protagonista di esplorare il mondo di gioco con estrema agilità.

L'ambientazione autunnale del gioco conferisce un'atmosfera accattivante e suggestiva, mentre la transizione fluida tra gameplay e cinematiche contribuisce a mantenere l'immersione del giocatore nell'esperienza di gioco.

South Of Midnight sarà disponibile su PC, Xbox e Game Pass nel corso del 2025 e, per quanto visto fino a ora, attendiamo con ansia di poter esplorare questo mondo così peculiare e affascinante.