Nonostante Sony non abbia la sua conferenza al Summer Game Fest, ha comunque sganciato una bella bomba: Spider-Man 2 uscirà ufficialmente il 20 ottobre 2023. Insomma, possiamo finalmente far partire il countdown per il titolo ambientato nell’universo dell’Uomo Ragno, nonché sequel dell’opera del 2018 sviluppata da Insomniac Games e pubblicata da Sony Interactive Entertainment.

Dopo aver presentato un nuovo gameplay in cui Miles e Peter combattono contro Venom, Intihar ha confermato che il nemico principale non sarà Eddie Brock e che la sua identità avrà un ruolo importante nella trama del gioco. Insomma, è stata smentita la popolare teoria dei fan secondo cui Peter Parker sarebbe diventato Venom in questo universo, dato che possiamo chiaramente vederlo combattere il simbionte accanto a Miles.

Sebbene Intihar sia molto schivo riguardo all’identità di Venom nell’universo di Insomniac, sembra estremamente probabile che si tratti di Harry Osborn. Sappiamo già dalla scena dei titoli di coda del primo gioco che Harry ha bisogno del simbionte per sopravvivere, quindi è evidente che abbia una connessione con il personaggio in qualche modo.

In Spider-Man 2 tornerete a indossare il costume dell’iconico eroe, vivendo nuove avventure nella vibrante città di New York. Il gioco offre un mondo open world ricco di dettagli, che potrete esplorare liberamente, arrampicandovi sui grattacieli, volando con le ragnatele e spostandovi agilmente attraverso l’ambiente urbano.

La trama del gioco si concentra sulle avventure di Peter Parker, alias Spider-Man, mentre affronta minacce sempre più pericolose e potenti. Inoltre, il titolo introdurrà un altro iconico personaggio dell’universo Marvel, Miles Morales, che sarà giocabile e coinvolto nella storia.