Chi è davvero immune dalla nostalgia? Praticamente nessuno. Tutti amano ricordare i vecchi momenti della loro vita e ovviamente anche gli amanti dei videogiochi non ne sono immuni. Naturale dunque che anche il mondo delle mod abbracci questa tendenza e la creazione del modder ARIYAPOWER è perfetta se state giocando Marvel’s Spider-Man Remastered su PC. Già, perché il modder è riuscito, in qualche modo, a replicare la tuta del gioco originale per PS1, forse uno dei primi titoli Marvel con cui una grande platea di giocatori era entrato in contatto.

La mod si chiama semplicemente PS1 Spider-Man Suit ed è ancora in beta. Nonostante ciò il livello di dettaglio e la complessità del lavoro è sicuramente fantastica. Il costume di Peter Parker richiama in tutto e per tutto quello che indossava il protagonista del gioco PlayStation 1 e se avete amato quel titolo (e se siete fan Marvel difficilmente non lo avrete fatto), allora il nostro consiglio è quello di scaricare questa mod praticamente subito.

Se siete curiosi di scoprire come renda questa speciale mod, allora il nostro consiglio è quello di visionare il filmato che trovate poco più in basso. Come potete vedere dal video di gameplay, pubblicato dal gruppo ELT Network, la mod si adatta perfettamente a Marvel’s Spider-Man Remastered e speriamo che magari, un giorno, Insomniac Games non decida di rilasciare uno speciale costume per la sua versione videoludica del personaggio Marvel.

Marvel’s Spider-Man Remastered ha debutto su PC (via Steam ed Epic Games Store) il 12 agosto 2022. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno due nuovi giochi PlayStation su PC: il primo è Uncharted 4, previsto ancora per il 2022 dopo il “posticipo interno”. Successivamente sarà il turno di The Last of Us Parte 1, rifacimento dello storico gioco di Naughty Dog, in dirittura d’arrivo il 2 settembre 2022 su PS5, ma ancora privo di una release date per la versione computer.