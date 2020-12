Spider-Man Miles Morales è giocabile con Ray Tracing a 60FPS su PS5

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (eccovi la nostra recensione) ha lasciato tutta l’utenza PS5 con la mascella spalancata: la New York del titolo è infatti una gioia per gli occhi grazie al Ray Tracing e al 4K. Ovviamente, in termini prestazionali, l’attivazione di entrambe le feature abbassa il frame rate a 3o fps. Ciononostante, il gioco di Insomniac presenta una performance mode che rimuove il Ray Tracing a favore dei 60 fps. Molti, però, hanno lamentato la rimozione di quest’ultimo e non del 4K per garantire il frame più alto.

Insomniac ha ascoltato l’utenza e da oggi è possibile scaricare la versione 1.007.001 che aggiungerà la modalità ‘Performance RT’. Tale performance vi permetterà di raggiungere i 60 fps con il Ray Tracing attivo, a disfavore della risoluzione e della densità degli NPC in giro per la splendida Grande Mela. La notizia è stata riportata su Twitter dall’utente ‘Fox Engine’ e, come possibile notare dalle immagini allegate al tweet sottostante, l’update peserà soltanto 261.9 MB.

Insomma, adesso le opzioni disponibili sono più che diversificate, offrendovi la possibilità di scegliere l’esperienza più adatta a voi. Inutile dire che la neo-modalità con RT e 60 fps sembra essere la scelta più logica offrendo sia il colpo d’occhio che la fluidità. Quale opzione sceglierete? Preferite avere una risoluzione maggiore, oppure una fluidità maggiore? Fatecelo sapere nei commenti!

Ecco la descrizione del titolo: “Nella nuova avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasferimento nel quartiere di Harlem e segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il secondo Spider-Man in città. Ma quando una feroce lotta tra criminali minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles dovrà dimostrarsi all’altezza del ruolo di Spider-Man“.