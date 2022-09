Splatoon 3 è attualmente afflitto da un gravissimo glitch. Come riportato su Twitter, infatti, al momento il gioco di casa Nintendo permette di eliminare i nemici semplicemente sparando attraverso i muri. Un problema che è emerso sul popolare social network e che sta ovviamente rovinando le partite dei giocatori.

Nei filmati condivisi su Twitter si nota come basti semplicemente sparare verso un ostacolo, come un muro o un ponte, per poter colpire gli avversari. Questo glitch va di conseguenza a “rompere” il gameplay di Splatoon 3 ed è praticamente impossibile evitarlo. La natura del gioco Nintendo è decisamente competitiva, con la parte online che è in grado di richiamare tantissimi giocatori e con vari festival che vengono organizzati per mantenere attiva la community.

Al momento questo glitch colpisce un po’ tutte le armi, in circostanze diverse. La Sloshing Machine è una di queste armi, già ritenuta fin troppo potente e decisamente sbilanciata rispetto alle altre. Per poter correggere questo errore sarà ovviamente necessario un aggiornamento da parte di Nintendo. Non c’è infatti nessun modo di evitare questo problema. Potete dare uno sguardo alla gravità del glitch grazie al video che trovate subito qui in basso.

Splatoon 3 ha debuttato il 7 settembre 2022 e fin da subito si è imposto come uno dei migliori giochi per Nintendo Switch. Il giudizio di pubblico e critica è stato decisamente positivo e tutto ciò ha avuto ovviamente un riscontro anche a livello di vendite, con il gioco che si è dimostrato fin da subito uno dei più venduti in assoluto, soprattutto in Giappone, dove i giocatori nipponici hanno comprato a scatola chiusa la terza iterazione del franchise. Con una base così espansa di utenti, appare chiaro che Nintendo dovrà intervenire il prima possibile, per evitare che la community si allontani dal gioco. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.