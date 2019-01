Splinter Cell: Luca Ward suggerisce l’arrivo di un nuovo gioco?

Splinter Cell è lontano dalle console e dai PC dei videogiocatori da molto tempo, ma di certo non dai loro cuori. Nel corso degli anni sono stati vai i rumor e le speculazioni su un nuovo capitolo, ma ogni volta tutto si è risolto in un nulla di fatto. Al puzzle si aggiunge un nuovo tassello: subirà lo stesso destino?

Stiamo parlando della recente immagine condivisa su Facebook da Luca Ward, doppiatore italiano di Sam Fisher in vari giochi della serie. Come possiamo vedere qui sotto, la fotografia ritrae l’uomo con i classici tre pallini verdi, che non possono non richiamare alla mente la serie Ubisoft.

Questa fotografia conferma qualcosa? No. Non solo non si tratta di un annuncio ufficiale, ma Ward ha spesso caricato sui propri social riferimenti alla serie. Certo, recentemente si è tornato a parlare di Splinter Cell e Jade Raymond, ex-membro Ubisoft, ha rivelato che qualcosa, all’epoca del proprio allontanamento nel 2014, era in lavorazione.

Non possiamo sapere se ancora una volta i fan rimarranno delusi o se effettivamente la compagnia d’oltralpe abbia intenzione di proporre una nuova avventura di Sam Fisher. Non ci resta che attendere: possibile che il prossimo E3 sia l’occasione giusta per svelare qualcosa di nuovo?