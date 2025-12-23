Il tanto atteso titolo spaziale Squadron 42 si avvicina alla sua fase conclusiva di sviluppo, con Cloud Imperium Games che ribadisce l'impegno per un lancio nel corso del 2026. Il progetto, che vede come protagonista l'attore Mark Hamill, rappresenta la componente single-player dell'universo di Star Citizen e promette un'esperienza della durata di oltre quaranta ore senza interruzioni o schermate di caricamento. Chris Roberts, fondatore dello studio e mente dietro la celebre serie Wing Commander, ha voluto rassicurare i giocatori sullo stato dei lavori attraverso un articolo pubblicato sul blog ufficiale.

La particolarità dell'approccio promozionale scelto da Cloud Imperium Games merita attenzione. Roberts ha infatti chiarito che non ci sarà una campagna di marketing prolungata prima del lancio, considerando che lo studio ha già condiviso numerosi trailer e anteprime di gameplay negli anni precedenti. Quando arriverà il momento giusto, ha spiegato il CEO, il mondo videoludico ne sentirà parlare abbondantemente, ma senza quella lunga fase preparatoria tipica delle produzioni tripla A moderne.

La componente tecnica rappresenta uno degli elementi più ambiziosi del progetto. Roberts ha sottolineato come la tecnologia sviluppata da Cloud Imperium Games nel corso degli anni permetta di spostarsi senza soluzione di continuità tra diverse modalità di gioco: dal movimento a piedi all'interno di veicoli spaziali che possono essere pilotati, fino all'esplorazione di pianeti e sistemi stellari. Questa continuità visiva ed esperienziale, priva di interruzioni tecniche, costituisce il cuore dell'esperienza immersiva che il gioco intende offrire.

Tutti i capitoli sono completamente giocabili dall'inizio alla fine

Il cast stellare del progetto non è passato inosservato. La dimostrazione presentata nel 2024 ha messo in evidenza sequenze cinematografiche elaborate che coinvolgono, oltre a Mark Hamill, attori del calibro di Gillian Anderson, Henry Cavill, Gary Oldman e Mark Strong. Le riprese in performance capture sono state integrate con segmenti d'azione che spaziano dalle battaglie spaziali su torrette agli scontri in prima persona quando i nemici alieni invadono l'astronave del giocatore. Roberts ha enfatizzato la cura maniacale dedicata a ogni aspetto del contenuto, dalla scrittura alla recitazione, passando per ambienti, illuminazione e design sonoro.

Per quanto riguarda lo sviluppo attuale, il team sta attraversando una fase intensiva di rifinitura e ottimizzazione mentre si avvicina a una milestone interna di beta. Gli sviluppatori hanno confermato di testare regolarmente il gioco nella sua interezza, segno che il prodotto ha raggiunto un livello di completezza sostanziale. L'enfasi ora è posta sulla qualità finale piuttosto che sull'aggiunta di nuove funzionalità.

Parallelamente, Star Citizen continua il suo percorso di evoluzione. Roberts ha definito il 2025 come "l'Anno della Giocabilità" per il simulatore spaziale, registrando numeri record sia in termini di utenti attivi che di tempo trascorso nell'universo virtuale. Questo risultato deriva da uno sforzo mirato per migliorare prestazioni, affidabilità e qualità della vita all'interno del gioco, rendendo l'esperienza più coinvolgente e gratificante.

Le prospettive per il futuro immediato di Star Citizen prevedono un continuo miglioramento della stabilità accompagnato dall'espansione e connessione di sistemi fondamentali. Nel 2026 verranno implementate funzionalità come Ingegneria, Inventario, Crafting e Strumenti Sociali, parallelamente all'ampliamento dell'universo giocabile. Quanto al lancio completo del titolo multiplayer, le stime non ufficiali lo collocano tra il 2027 e il 2028, con Roberts che in passato ha indicato una finestra temporale di uno o due anni dopo l'uscita di Squadron 42.

La controversia che circonda Star Citizen rimane uno degli aspetti più discussi dell'industria videoludica contemporanea. Nei tredici anni trascorsi dall'avvio della campagna di crowdfunding, il progetto ha attirato critiche feroci, con alcuni osservatori che lo hanno definito una truffa e hanno sollevato dubbi sulla sua effettiva possibilità di raggiungere un lancio definitivo. Le astronavi virtuali vendute a centinaia di dollari rappresentano un punto particolarmente sensibile nelle discussioni sulla monetizzazione. Roberts avrebbe confermato di aver raccolto oltre un miliardo di dollari dai giocatori fino a questo momento, una cifra che testimonia sia l'ambizione del progetto sia le aspettative generate nella community.