Square Enix al lavoro sulla prossima grande innovazione del gaming

Square Enix è uno dei più grandi publisher dell’industria del gaming, grazie soprattutto a franchise di successo come Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts e molti altri, in continua espansione. Un brevetto recentemente depositato dalla compagnia porta alla luce l’intenzione di lavorare a un progetto molto differente rispetto a quelli visti finora. Ad essere interessante è che non stiamo parlando semplicemente di un nuovo videogioco, ma di una vera e propria tecnologia che potrebbe potenzialmente rivoluzionare il medium del gaming per sempre.

Nello specifico, GameRant porta alla luce che Square Enix sta lavorando a un’intelligenza artificiale di nuova generazione, con l’obiettivo di rendere più realistici tutti gli NPC dei prossimi giochi pubblicati dall’azienda. Il fine ultimo è quello di eliminare i comportamenti innaturali degli personaggi non giocanti così da rendere l’intera esperienza molto più immersiva e, di conseguenza, anche più realistica. Nel brevetto scopriamo quindi un meccanismo che analizzerà e controllerà nel dettaglio i movimenti degli NPC, tenendo in considerazione l’ambiente che li circonda, come muri, asperità od ostacoli di qualsiasi altro tipo.

Tramite questa nuova tecnologia non solo i personaggi secondari diverranno più realistici, ma il numero di bug relativi al loro comportamento potrà ridurre drasticamente. Un interessante risvolto che il brevetto può comportare è proprio il modo in cui l’intera esperienza dell’utente potrà cambiare in funzione di questi NPC di nuova generazione. Le potenzialità sono davvero tantissime, e speriamo di poter già scoprire questa tecnologia, pad alla mano, già con l’attesissimo Forspoken, ma probabilmente possiamo sperarlo in giochi futuri come Dragon Quest XII o Final Fantasy XVI.

In ogni caso, ancora una volta Square Enix dimostra di voler davvero fare le cose in grande e di voler lasciare un segno concreto nell’intera industria del gaming. Per il momento è difficile dire con certezza quando cominceremo a vedere in azione questa nuova tecnologia, perciò vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento a riguardo. Inoltre, vi ricordiamo che recentemente è stato pubblicato anche un nuovo trailer di Forspoken, che offre dei primi accenni alla storia del titolo.