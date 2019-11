Stadia: quando arriveranno i codici di attivazione? Google risponde

Come molti di voi ormai sapranno, il lancio di Google Stadia non è stato dei migliori. Il servizio ha ricevuto recensioni tiepide da parte della stampa internazionale e i problemi sono stati molteplici. Ciò che però ha dato parecchio fastidio ai giocatori è il fatto che il preordine del bundle Founder’s Edition non abbia garantito l’accesso al servizio fin dal D1, ovvero il 19 novembre: infatti, per poter usare Stadia è fondamentale avere il proprio codice di attivazione, inviato tramite email.

Google, durante la notte italiana, ha finalmente dato un’indicazione ufficiale sulla questione. Tramite Reddit, è stato confermato che i codici di tutti coloro i quali hanno prenotato la Founder’s Edition a giugno sono stati spediti (fermo restando che bisogna aver pagato).

A questo punto, Google invierà i codici, in ordine di prenotazione, a tutti coloro i quali hanno prenotato il bundle dal primo di luglio in poi. Viene confermato che saranno dati ulteriori update sulla questione, in caso di necessità, tramite i loro canali social e tramite Reddit.

Pare quindi che la situazione si stia muovendo, ma i giocatori non stanno apprezzando il modo in cui Google ha gestito il lancio di Stadia. Il sub-Reddit dedicato, infatti, è invaso da giorni da richieste di informazioni sulla questione dei codici e delle spedizioni dei bundle: alcuni utenti, addirittura, hanno segnalato di aver ricevuto il proprio pacchetto con Chromecast Ultra e Stadia Controller, senza però aver ancora in mano il codice di attivazione.

A tutto questo sia aggiungono le critiche sulla qualità dei titoli e della line-up in generale. Jason Schreier, noto giornalista e insider dell’industria, afferma addirittura che il lancio è stato “un flop monumentale”. Diteci, voi cosa ne pensate?