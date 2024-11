Game Pass rovina talmente le vendite che i tre giochi più venduti su Steam sono nell'abbonamento

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sta dominando le vendite su Steam nella settimana dal 19 al 26 novembre 2024, confermando il successo del suo lancio con oltre un milione di copie vendute in 48 ore su PC e Xbox Series X|S (console acquistabile su Amazon), nonostante sia presente dentro all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

La classifica settimanale di SteamDB vede al secondo posto Steam Deck, seguito da Call of Duty: Black Ops 6 e Microsoft Flight Simulator 2024 che si posiziona al quarto posto. Tutti e due i giochi sono dentro anche essi dentro all'abbonamento Xbox Game Pass.

Tra le altre novità, Luma Island, l'avventura simulativa di Feel Free Games, si piazza all'ottavo posto. Degno di nota è l'assenza di Star Wars: Outlaws dalla top 10, nonostante un lancio inizialmente promettente su Steam.

La classifica completa vede inoltre la presenza di titoli consolidati come EA Sports FC 25, Farming Simulator 25 e Disney Dreamlight Valley, confermando il mix di novità e giochi già affermati che caratterizza le preferenze degli utenti Steam.

Questa top 10 riflette le tendenze attuali del mercato videoludico su PC, con una forte presenza di giochi di simulazione e titoli appartenenti a franchise popolari, accanto a nuove uscite che hanno saputo catturare una nutrita quantità di giocatori.

A ogni modo è positivo vedere che a quanto sembra l'abbonamento Xbox Game Pass non stia rovinando le vendite di questi giochi. S.T.A.L.K.E.R. 2, Call of Duty e Flight Sim sono solo tre esempi che sconfessano la leggenda delle vendite rovinate. Starfield ha raggiunto i 15 milioni di giocatori e le vendite solo su Steam si stimano siano oltre i 3 milioni. Anche altri dev hanno sottolineato quanto sia utile l'abbonamento, come il caso di Frostpunk 2, che dovrebbe aver raggiunto il mezzo milione di copie su PC, migliorando i profitti dello studio del 211% e guadagnano anche dalla sua introduzione dell'abbonamento.

Insomma, forse così male i servizi non fanno al mondo dei videogiochi. Sempre che siano pensati bene.