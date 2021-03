STALKER 2 mostra letteralmente i denti, ecco il trailer

STALKER 2, il secondo capitolo della saga della software house ucraina GSC Game World, si è mostrato nuovamente all’evento Microsoft di questo pomeriggio, con un trailer dedicato ai modelli delle armi e dei personaggi, mostrando un livello di dettaglio elevato. Una mole poligonale davvero spropositata, che vi consigliamo di osservare cliccando sul trailer sottostante! Da quello che sappiamo finora, ciò che ha ispirato fortemente la creazione del titolo è la trilogia originale (Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat). Il sequel sarà il gioco più ambizioso del team di sviluppo e la sua caratteristica principale sarà l’atmosfera soffocante.

Purtroppo, non è ancora stata rivelata la data d’uscita dell’open world in prima persona ambientato nell’ancora dolorosa terra di Chernobyl. Come sempre, noi di Game Division vi invitiamo a restare sintonizzati con noi per non perdervi alcun aggiornamento a riguardo. Vi riportiamo qui di seguito la descrizione ufficiale dell’attesissimo titolo:

“Il pluripremiato franchise per PC amato da milioni di giocatori fa il suo debutto sulla console di nuova generazione con STALKER 2. Prova una combinazione unica di sparatutto in prima persona, simulazione immersiva e horror. La zona di esclusione di Chernobyl è un ambiente unico, pericoloso e in continua evoluzione. È molto promettente: manufatti di incredibile valore possono essere tuoi se osi rivendicarli. Il prezzo da pagare, d’altra parte, potrebbe essere la tua stessa vita”;

“Uno dei più grandi open world di sempre, disseminato di radiazioni, mutanti e anomalie, aspetta solo di essere esplorato. Ogni scelta lungo il percorso non definisce solo la tua epopea, ma determina il futuro. Presta attenzione a ciò che vedi, fai e pianifichi, perché dovrai trovare la tua strada nella Zona o sarai perso per sempre“.