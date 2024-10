S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un gioco difficile (ma ben ottimizzato)

Il gioco S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (preordinabile su Amazon) uscirà il 20 novembre su Xbox Series X|S e PC, con possibilità di una modalità a 60 fps anche su Xbox Series S. GSC GameWorld, lo studio di sviluppo, ha rivelato dettagli sul livello di difficoltà e sull'ottimizzazione del gioco durante alcune sessioni di prova con la stampa.

Inizialmente gli sviluppatori erano scettici sulla possibilità di far girare il gioco su Xbox Series S, data la sua complessità e l'ampiezza della mappa. Tuttavia, un intenso lavoro di ottimizzazione ha cambiato la prospettiva. "Abbiamo dovuto spremere ogni megabyte da ogni parte del contenuto del sistema che potevamo, e ora ci siamo riusciti", ha dichiarato GSC GameWorld.

Il team sta ora considerando l'introduzione di una modalità a 60 fps su Xbox Series S, un significativo miglioramento rispetto ai timori iniziali di prestazioni a 25 fps durante lo sviluppo.

S.T.A.L.K.E.R. 2 si preannuncia come un gioco molto impegnativo.

Un altro aspetto emerso dalle prove è l'elevato livello di difficoltà del gioco. Nonostante siano previsti tre livelli di difficoltà al lancio, anche la modalità "normale" si presenta come una sfida considerevole. "A 'difficoltà normale' il gioco è già tarato per essere davvero difficile", ha spiegato lo studio.

Modalità di gioco e disponibilità

GSC GameWorld ha inoltre rivelato l'esistenza di una modalità di difficoltà ancora più elevata, che non solo aumenta la sfida ma riduce anche l'HUD e gli elementi dell'interfaccia utente, offrendo un'esperienza ancora più immersiva e realistica.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile al day one nel catalogo di Xbox Game Pass, offrendo ai sottoscrittori l'opportunità di immergersi immediatamente in questa nuova avventura post-apocalittica.