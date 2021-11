Star Citizen: raccolti 400 milioni, ma il gioco non accenna a uscire

In un momento in cui tutte le case di sviluppo stentano a raggiungere il break even (con addirittura EA che si troverebbe costretta a tagliare i progetti su cui sta lavorando), Star Citizen è probabilmente il gioco più finanziato della storia e che ancora, caso strano, non riesce ad uscire in versione definitiva. Nel corso degli anni il gioco di esplorazioni spaziali di casa Cloud Imperium Games si è fatto sì giocare da tantissimi utenti, ma solo in piccole beta o porzioni comunque ridotte rispetto all’esperienza promessa e le ultime cifre dichiarate dal crowdfunding non sono sicuramente così piccole.

Annunciato nel 2012, Star Citizen è oramai in sviluppo da anni. Uno sviluppo fatto di grandi momenti di condivisione tra gli sviluppatori e gli utenti, però anche di scanddali ma soprattutto di tanti, tanti soldi guadagnati. La campagna Kickstarter lo rese il gioco più finanziato in assoluto (almeno all’epoca), ma CIG ha continuato a racimolare denaro anche dopo la chiusura della raccolta fondi. Sono stati gli utenti che hanno donato e acquistato oggetti in game per fare in modo che i lavori continuassero e così si arriva alla cifra odierna, decisamente impressionante: 400.000.000. No, nessuno zero di troppo: sono ddavvero 400 milioni i Dollari racimolati da CIG per lo sviluppo del titolo.

A questo punto la situazione è ovviamente abbastanza strana. Star Citizen è stato finanziato per un totale di 400 milioni di Dollari in 9 anni di sviluppo e del gioco completo, beh, neanche l’ombra. Tante promesse, tante microtransazioni, tante piccole porzioni ma il prodotto definitivo ancora non c’è e il tutto è decisamente paradossale, soprattutto se confrontiamo quanto è stato speso (e raccolto) per lo sviluppo rispetto ad altri tripla A. Perché GTA V, ad esempio, costò a Rockstar Games circa 250 milioni di Dollari mentre Red Dead Redemption 2 ben 540 milioni di Dollari, ma nel mezzo sono calcolati anche i costi di marketing.

Mentre gli sviluppatori festeggiano, i giocatori attendono. E attendono oramai da ben nove anni. Star Citizen sembra ancora molto lontano e probabilmente ne torneremo a parlare nel momento in cui raggiungerà altri grandi record come questo. Sperando che la prossima volta, oltre al numero totale di finanziamenti racimolato, ci sia anche una data di uscita definitiva.