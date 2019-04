Star Wars Jedi Fallen Order, ecco quando avremo novità

Star Wars Jedi Fallen Order sarà presto svelato. Ecco quando potremo sapere cosa si nasconde dietro il progetto di Respawn Entertainment.

Respawn Entertainment, in questi mesi, è fortemente legata ad Apex Legends, ma non dobbiamo dimenticarci che è al lavoro anche su Star Wars Jedi Fallen Order. Il gioco è stato annunciato tempo fa, ma ad oggi ancora non è stato mostrato quasi nulla, se non qualche concept art e alcuni dietro le quinte poco incisivi.

Ora, però, scopriamo quando avremo modo di sapere veramente qualcosa di nuovo sul gioco. Come potete vedere qui sotto, questo sabato durante lo Star Wars Celebration potremo avere un primo sguardo su Star Wars Jedi Fallen Order. L’evento sarà trasmesso in live e sarà possibile seguire tramite il canale ufficiale Twich, raggiungibile a questo indirizzo.

Become a Jedi. Tune-in for first look at #StarWarsJediFallenOrder this Saturday, at 1:30pm CDT from #StarWarsCelebration. Watch live at https://t.co/iI4qodqiOf, stay up to-date with the latest from Celebration at https://t.co/mVXi17qoJk. @EAStarWars pic.twitter.com/3B3bR3XDmn — Star Wars (@starwars) April 9, 2019

I rumor più recenti affermano che si tratta di un gioco d’azione lineare, ispirato a Star Wars: Il Potere della Forza e Uncharted. La durata non dovrebbe essere particolarmente elevata, attestandosi intorno alle cinque ore o poco più. Sono ovviamente speculazioni e non sono in alcun modo verificate. Ben presto, comunque, potremo scoprire cosa abbia in serbo per noi Electronic Arts. Diteci, quali sono le vostre speranze per Star Wars Jedi Fallen Order?