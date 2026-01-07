Il nuovo anno porta con sé una raffica di titoli per gli abbonati a Xbox Game Pass, con un calendario che spazia dall'horror gotico ai mondi fantascientifici, passando per avventure indie e grandi produzioni tripla A. Tra i giochi già disponibili e quelli in arrivo nelle prossime settimane, Microsoft continua a diversificare la propria offerta per soddisfare ogni tipo di giocatore, confermando la strategia che ha reso il servizio uno dei più apprezzati nel panorama videoludico.

Sul fronte delle uscite immediate, gli abbonati possono già tuffarsi in Brews & Bastards, uno shooter twin-stick dove protagonisti ubriachi affrontano demoni altrettanto alticci in cerca di una misteriosa Brew Stone. L'approccio sopra le righe si accompagna a combattimenti frenetici e boss eccentrici. Parallelamente, torna in una veste rinnovata Little Nightmares Enhanced Edition, il racconto dark e fiabesco che segue le peripezie di Six, una bambina intrappolata in un'imbarcazione popolata da versioni mostruose e distorte di adulti, ora riproposto in 4K a 60 fps.

La settimana del 7 gennaio si preannuncia particolarmente ricca. Tra i titoli più attesi spicca Star Wars Outlaws, che debutterà il 13 gennaio come primo gioco open world ambientato nell'universo di Guerre Stellari. I giocatori vestiranno i panni di Kay Vess, una fuorilegge che cerca fortuna e libertà tra gli eventi di "L'Impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi", navigando tra sindacati criminali e location iconiche della galassia. Per gli appassionati del franchise, rappresenta un'occasione unica di esplorare questo universo da una prospettiva inedita.

Atomfall propone invece un'esperienza di sopravvivenza ispirata a eventi reali: il gioco è ambientato cinque anni dopo il disastro nucleare di Windscale nel nord dell'Inghilterra. I giocatori esploreranno una zona di quarantena fittizia nella campagna britannica, tra personaggi bizzarri, culti mistici e agenzie governative canaglia. Nella stessa data arriverà anche Lost in Random: The Eternal Die, che mescola azione in tempo reale e meccaniche tattiche basate sui dadi, seguendo la regina Aleksandra in una missione di vendetta e redenzione.

Per gli amanti dello sport virtuale, Rematch offre partite di calcio 5 contro 5 dove ogni giocatore controlla un singolo atleta, senza fuorigioco né falli, puntando su passaggi precisi e gioco di squadra. Il 7 gennaio segna anche il ritorno di Warhammer 40,000: Space Marine nella Master Crafted Edition, versione migliorata graficamente che permette di vestire l'armatura di uno Space Marine impegnato a schiacciare orde di Orki in un universo brutalmente violento.

L'8 gennaio sarà la volta di Final Fantasy, il capitolo originale della celebre saga giapponese rivisitato in grafica 2D retro. I Guerrieri della Luce dovranno ripristinare il potere dei quattro Cristalli per salvare il mondo, in una versione che mantiene la magia dell'originale migliorando l'accessibilità. Per i più giovani o per chi cerca esperienze più leggere, il 15 gennaio arriva My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery, avventura investigativa giocabile in singolo o cooperativa con minigiochi e personalizzazioni.

Il 20 gennaio porta due aggiunte di peso. Resident Evil Village, ottavo capitolo principale della serie Capcom, trasporta Ethan Winters in un villaggio europeo infestato dove sopravvivere diventa un'impresa disperata contro nemici brutali. Nella stessa data debutta MIO: Memories in Orbit, un metroidvania artigianale ambientato in un mondo decadente riconquistato da natura e robot, dove l'androide Mio esplora ambienti labirintici alla ricerca di memorie perdute.

Sul fronte delle uscite dal catalogo, il 15 gennaio segnerà l'addio a cinque titoli: Flintlock The Siege of Dawn, Neon White, Road 96, The Ascent e The Grinch Christmas Adventures. Gli abbonati interessati a completare questi giochi o ad acquistarli potranno beneficiare di uno sconto fino al 20%, una prassi consolidata che Microsoft applica ai titoli in uscita dal servizio per incentivare l'acquisto definitivo da parte dei giocatori più affezionati.