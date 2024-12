OFFERTA SPAZIALE: Starfield per PC a MENO DI 39€ su Instant Gaming!

Se amate i giochi di ruolo e le avventure nello spazio, non perdete l’occasione di acquistare Starfield per PC a un prezzo incredibile: solo 38,49€ su Instant Gaming, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo originale di 70€. Questa promozione fa parte del "Calendario dell’Avvento", l'iniziativa che fino al 24 dicembre offre ogni giorno offerte esclusive su una selezione di titoli.

Starfield, perché acquistarlo?

Starfield, sviluppato da Bethesda Game Studios, è il primo universo originale sviluppato dallo studio in oltre due decenni, creatori di successi come Skyrim e Fallout 4. Ambientato 300 anni nel futuro, il gioco consente di esplorare la galassia nei panni di un membro di Constellation, l’ultima organizzazione dedicata all’esplorazione spaziale. Con prospettive in prima e terza persona, Starfield unisce fantascienza e realismo in uno stile unico chiamato "NASA-punk".

L’avventura vi porterà a pilotare la vostra nave e a esplorare pianeti caratterizzati da ambientazioni straordinarie: futuristiche città galattiche, giungle aliene, deserti sconfinati e insediamenti su palafitte. La personalizzazione del vostro alter ego è vasta, con opzioni per aspetto fisico, origini e abilità uniche. A supportarvi nelle vostre missioni avrete Vasquez, un affidabile assistente robotico.

Grazie al motore grafico Creation Engine 2, Starfield introduce ambienti generati proceduralmente, una grafica rivoluzionaria e un’esperienza fluida, garantendo una profondità narrativa e decisioni morali che influenzano il corso degli eventi.

