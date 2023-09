Ebbene si, in Starfield potrete rubare (e fare vostre) tutte le astronavi che desiderate e, nelle righe che seguono, vi diremo i metodi migliori per allargare la vostra flotta. Tuttavia, per poterle poi modificare, dovrete pagare una piccola tassa ai tecnici che troverete presso le piattaforme di atterraggio presenti in praticamente qualsiasi grande città del videogame targato Bethesda.

Starfield | Come rubare le astronavi

Metodo #1: esplorate i pianeti e cercate i punti di sbarco

Starfield

Come probabilmente già saprete, il grosso dell’esperienza di gioco di Starfield consisterà nell’esplorare la galassia con il suoi innumerevoli pianeti. Ebbene, utilizzando lo scanner potreste imbattervi in dei “Punti di Sbarco” di astronavi. Si tratta di punti di interesse generati in maniera randomica e, non appena ne avrete individuato uno, non dovrete fare altro che recarvi lì, mettere fuori combattimento tutti i membri dell’equipaggio, raggiungere la postazione di comando e decollare. Va da sé che, ovviamente, dovrete essere in possesso di un’abilità di pilotaggio corrispondente alla classe dell’astronave di cui vorrete impossessarvi.

Qualora sul pianeta in cui vi trovate non fosse presente nessun punto di sbarco, provate semplicemente a recarvi su un qualsiasi altro pianeta; è solo questione di fortuna.

Notate inoltre che determinate astronavi di Starfield di cui vi impossesserete potranno essere attraccate solo in alcuni pianeti, tutto questo in base alla fazione a cui queste navicelle appartengono. Per fare un esempio, le astronavi della Flotta Cremisi, qualora entraste a farne parte, potranno essere attraccate unicamente presso “La Chiave”, poiché saranno considerate ostili in qualunque altra città.

Metodo#2: all’arrembaggio!

Se volete seguire un approccio più “action”, non dovrete fare altro che distruggere i motori di una qualsiasi astronave, abbordarla, uccidere tutto l’equipaggio al suo interno, recarvi al ponte di comando e raggiungere la città con un tecnico di astronavi. A questo punto, non dovrete fare altro che pagare circa 1000 crediti per far riparare i motori e una tassa per registrare la navicella che, da quel momento, sarà effettivamente vostra.

Prediligete le armi che infliggono danni elettromagnetici, in quanto saranno le più efficaci contro i motori delle astronavi e, per quanto riguarda queste ultime, evitate di assaltare quelle amichevoli, in quanto questo farà comparire una taglia sulla vostra testa. Per evitare il problema, selezionate le missioni in cui dovrete dare la caccia a determinate navicelle e, invece di distruggerle, abbordatele e fatele vostre.

Selezionate i motori e, una volta distrutti, avvicinatevi al veicolo e saliteci a bordo; fatto questo, non avrete altro che da mettere al tappeto tutti i membri dell’equipaggio, recarvi al ponte di comando e recarvi presso una qualsiasi città dotata di un tecnico che possa riparare i danni al motore. Pagate il dovuto e, con una piccola tassa di registrazione, avrete allargato la vostra flotta.