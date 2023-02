Lo scorso giugno, Bethesda presentò Starfield con un lungo video di gameplay, volto a mostrare le caratteristiche principali del suo gioco, la prima IP in oltre vent’anni di attività. Ovviamente quei 15 minuti non hanno potuto snocciolare al meglio tutti i contenuti della produzione, ma un utente Reddit è riuscito, a distanza di poco meno di un anno, a scoprire una feature su cui non c’era stato nessun commento da parte del team di sviluppo.

Scoprire questa feature non è stato semplice, visto che nel trailer è presente solamente per un frame. Serve dunque un occhio di falco e l’utente in questione deve aver passato diverse ore ad analizzare il video presentato da Bethesda a giugno dell’anno scorso, ma una volta fatta la scoperta ha deciso ovviamente di condividerla con il mondo. La meccanica in questione è la possibilità di derubare gli NPC.

La meccanica del “pickpocket”, come viene chiamata in inglese, non è mai stata annunciata, ma è visibile nel video di gameplay di Starfield non appena il giocatore si introduce all’interno della base di Kreek. Prima di affrontare un pirata spaziale, lo schermo restituisce immediatamente la schermata che consente di derubare (o meglio, borseggiare in questo caso), il nemico. Potete vedere il tutto grazie allo screenshot poco più in basso.

La meccanica non giunge nuova ai fan dei giochi Bethesda, visto che era già presenti in altri suoi titoli, come Fallout (potete acquistare il capitolo single player più recente su Amazon). E ora, grazie a questo fan con una attenzione verso i dettagli decisamente alta, abbiamo la conferma che tornerà ufficialmente anche in Starfield. Ora l’unico dubbio da chiarire sul gioco è la sua data di lancio, ma ne sapremo sicuramente di più nel corso dell’evento dedicato alla nuova produzione di casa Bethesda. Evento che molto probabilmente andrà in scena nel corso delle prossime settimane.

