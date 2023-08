Ci siamo. Starfield, uno dei giochi più attesi dell’anno insieme a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3 e Marvel’s Spider-Man 2 è finalmente arrivato in redazione.

A occuparsi di questo lavoro sarà Andrea Riviera, Editor in-chief di GameDivision (Tom’s Hardware). Potrete leggere le varie recensioni e approfondimenti a partire dal 31 agosto ore 18:00 italiane.

Il gioco ci occuperà per decine di ore, ed esattamente come con Baldur’s Gate 3, ci prenderemo il giusto tempo per approfondire la produzione. Ciò significa che se non saremo pronti il 31 agosto con un lavoro che possa essere quantomeno accettabile dal punto di vista dei contenuti analizzati, ci prenderemo più tempo, così da fornirvi la recensione il più completa possibile.

Insieme alla nostra review, aspettatevi numerosi altri contenuti (tra cui una enorme analisi tecnica), esattamente come per qualsiasi altro gioco importante in uscita durante l’anno. Ci prepariamo a un autunno di fuoco e Starfield darà il via ufficialmente alle danze.