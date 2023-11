Starfield, una mod rivoluziona interfaccia e inventario

Starfield ha trovato il suo eroe in m8r98a4f2, un modder che ha creato due incredibili mod: StarUI Inventory e StarUI HUD. Queste modifiche hanno risolto efficacemente alcune delle problematiche più rilevanti del gioco, in particolare nell'ambito dell'interfaccia utente e della gestione dell'inventario.

StarUI Inventory è pensato per la gestione dell'inventario. In Starfield, i giocatori spesso si trovano a combattere con sacche ingombranti di oggetti, rendendo il recupero degli oggetti un'impresa che richiede tempo. StarUI Inventory trasforma questo caos in un elenco elegante e facilmente navigabile, che può essere ordinato per tipo di oggetto, peso e valore. Questo apparentemente piccolo cambiamento ottimizza notevolmente il gameplay, risparmiando ai giocatori un bel po' di tempo, riducendo la frustrazione.

StarUI HUD, invece, è una mod che rivoluziona l'interfaccia utente. Tra le sue caratteristiche più sorprendenti vi è un elenco dei bottini migliorato e schede degli oggetti che ora mostrano statistiche cruciali come il DPS (danni per secondo) e il rapporto valore/peso. Insomma un bel miglioramento.

I widget dell'HUD possono essere personalizzati in vari modi: ridimensionati, spostati, ruotati, colorati o persino disabilitati completamente. Un'aggiunta notevole è il widget "Tag Label", che mostra il nome dell'oggetto e l'icona del tag sotto il mirino. Questa funzione elimina la necessità di consultare le grandi schede degli oggetti, che possono anche essere ridimensionate o rimosse a seconda delle esigenze. Inoltre, la mod rende meno visibili gli oggetti meno preziosi, minimizzando l'ingombro visivo e consentendo ai giocatori di concentrarsi su ciò che conta davvero.

Ma non solo, questa modifica apporta numerosi cambiamenti a moltissime meccaniche, migliorando un po' tutta la quality of life del gioco di Bethesda. Dategli un'occhiata, secondo noi può valerne la pena.