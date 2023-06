Non c’è nulla di più deludente che scoprire che il gioco che desideri tanto avere tra le mani non sarà disponibile su nessuna delle piattaforme che possiedi. E se il titolo in questione è un’esclusiva senza possibilità di essere rilasciato su altre console, ecco che la situazione peggiora ulteriormente. L’unica cosa che rimane è guardare i fantastici trailer che vengono rivelati, sapendo di non poterti unire al divertimento… o forse no.

Al momento, molte persone stanno provando questa delusione con Starfield. Il massiccio RPG di esplorazione spaziale di Bethesda sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X/S e PC a settembre, il che significa che chi possiede altre console dovrà fare a meno di esso. Naturalmente, questo non è diverso da giochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e God of War Ragnarök, che sono stati rilasciati rispettivamente solo su Switch e PS4/PS5. Tuttavia, ciò non ha impedito ad alcuni giocatori di lanciare una petizione dell’ultimo minuto nel tentativo di trasformare Starfield in esclusiva per PS5.

La petizione – o meglio, il tentativo disperato – è stata lanciata su Change.org la scorsa settimana e finora ha raccolto solamente 1.130 firme. Il creatore della petizione ha dichiarato: “Xbox e i suoi 12 giocatori fedeli NON meritano Starfield o alcuna forma di esclusività” e ha aggiunto: “Se non vuoi vedere Starfield fallire e diventare un disastro pieno di bug, DEV’ESSERE su PlayStation“.

Ovviamente, anche se questa petizione dovesse raggiungere migliaia di firme, non c’è assolutamente alcuna possibilità che Bethesda cambi tutti i suoi piani per portare il gioco su Xbox e lo renda disponibile solo su PS5: il gioco è troppo avanzato nello sviluppo per permettere un tale cambiamento. È anche importante notare che, sebbene alcuni firmatari abbiano aggiunto le loro firme seriamente per sostenere la causa, la maggior parte dei “sostenitori” sembra essersi limitata a firmare per prendere in giro la situazione, come indicato dai commenti nella sezione “motivi per la firma“.

Insomma, a volte sarebbe meglio arrendersi davanti all’evidenza, ma staremo a vedere per quanto tempo arderà la speranza nei cuori di questi giocatori.