Starfield potrebbe vedere la luce molto prima del previsto?

Starfield, l’attesissimo action/RPG spaziale targato Bethesda, potrebbe uscire prima del previsto. Il rumor giunge da NateDrake, insider noto per i suoi contatti all’interno della software house americana, che su ResetEra ha riportato alcune voci di corridoio sulla produzione. Ebbene, secondo l’insider, il gioco potrebbe uscire prima del previsto, ovvero entro quest’anno. Ma sarà così? Analizziamo nel dettaglio la situazione!

“Ci sono stati una forte speranza e desiderio di pubblicare Starfield entro quest’anno. Nessuno può sapere quanto gli impatti dovuti al COVID abbiano influito sul titolo, ma il 2021 era l’obiettivo previsto per il rilascio fino a pochi mesi fa” – ha poi continuato in un altro commento – “Non sto dicendo che accadrà con certezza al 100%; ma, verso la fine dell’anno scorso, sentivo che l’obiettivo era il lancio quest’anno. Ma è un gioco Bethesda e potrebbero sorgere problemi capaci di provocare dei ritardi sulla pubblicazione“, ha concluso l’insider, seppur con qualche legittimo dubbio.

Bethesda pubblicherà davvero quest’anno il suo atteso titolo? Impossibile saperlo adesso, non prima di comunicazioni provenienti dalla stessa software house. Pertanto, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato dall’insider (come, d’altronde, lui stesso consiglia). Inoltre, sembrerebbe che in casa Bethesda non ci siano ritardi sulla tabella di marcia, con l’ulteriore sviluppo di un titolo dedicato ad Indiana Jones che non intacca la produzione di Starfield e The Elder Scrolls 6 (stando alle parole di Pete Hines, capo marketing dell’azienda).

