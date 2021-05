Starfield: Tom Cruise avrebbe un importante ruolo nel gioco Bethesda

I rumor riguardo Starfield si stanno susseguendo ad un intenso ritmo ultimamente, e non sembrano fermarsi. Effettivamente dopo l’annuncio del 2019 abbiamo ricevuto pochissime informazioni sul nuovo gioco Bethesda, e i fan hanno fame di novità. Dopo alcune immagini che non hanno mai trovato una conferma ufficiale, quest’oggi arriva una nuova voce di corridoio che fa raddrizzare istantaneamente le orecchie degli appassionati di tutto il mondo.

Stando ad una voce che sta impazzando sul web in questi istanti, sembrerebbe che Tom Cruise sia coinvolto in qualche modo in Starfield. Una mossa, quella di Bethesda, che così su due piedi fa ricordare quanto accaduto con Keanu Reeves in Cyberpunk 2077. Il rumor parte da un utente che ha condiviso un post sul subreddit dedicato ai vari rumor e leak che gira in rete giornalmente.

Stando all’utente che ha postato il rumor, alcuni anonimi addetti ai lavori Bethesda avrebbero affermato che il team americano è stato in contatto con l’attore Tom Cruise per proporgli un ruolo all’interno di Starfield. A supporto di questa tesi, è stato tirato fuori anche un tweet pubblicato dalla stessa Bethesda nel 2018, All’interno del quale veniva chiesto esplicitamente all’attore se voleva prendere parte al prossimo progetto del team.

Hey @TomCruise, we’re huge fans. Loved your take on Oblivion and now Fallout. Want to get a head start on our next thing? #Callme. — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 26, 2018

Come detto a inizio articolo, di Starfield al momento abbiamo pochissime certezze, e per ora nessuno di questi rumor che stanno prendendo piede sul web è mai stato confermato direttamente da Bethesda. Ciò significa che, come al solito in questi casi, il nostro consiglio è quello di prendere anche questa ennesima voce di corridoio sul titolo spaziale con le dovute attenzioni. Certo che, se Tom Cruise avrà davvero una parte nel prossimo gioco Bethesda, sarà curioso vedere in che modo saremo in grado di interagire con il noto attore statunitense.