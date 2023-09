Se siete alla ricerca di un modo per migliorare (o semplificare) la vostra run di Starfield, siete nel posto giusto: nelle righe che seguono, infatti, troverete indicati tutti i trucchi e codici presenti in Starfield. Tuttavia, c’è da fare subito un’importante precisazione: i cheat che leggerete potranno essere attivati solo e unicamente nella versione PC del gioco. Sulla base di quanto ora scritto, quindi, se state giocando su Xbox non potrete sfruttare nessun trucco. La ragione di quanto ora detto risiede nella possibilità nella possibilità di accedere alla Console dei comandi, presente solo su PC.

Come si accede alla Console dei comandi di Starfield?

Per accedere a questa particolare schermata, non dovrete fare altro che premere il tasto “@” presente sulla vostra tastiera. Il tasto da premere potrebbe variare a seconda del layout di tastiera che avete selezionato; ad esempio, nel layout inglese/americano, il tasto da premere è “~”, mentre in quello tedesco è “ö”. Qualora aveste bisogno di cambiare il layout della vostra tastiera per accedere ai trucchi di Starfield, non dovrete fare altro che accedere alle impostazioni di Windows e ricercare il comando “Modifica le opzioni di lingua e tastiera” nell’apposita barra di ricerca.

Tutti i codici, i cheat e i trucchi di Starfield

Non appena avrete avuto accesso alla console, vi apparirà una schermata in cui potrete digitare liberamente i codici necessari per attivare i cheat del videogame Bethesda. Di seguito, vi elenchiamo tutti i trucchi finora scoperti, ricordandovi però che, qualora li attivaste, potreste compromettere l’ottenimento dei relativi obiettivi (i trofei delle esclusive Microsoft).

caqs = vi permette di completare tutte le quest

disable = vi permette di rimuovere l’elemento selezionato dal mondo

enable = farà ricomparire un elemento selezionato nel mondo

help (item name) = questo trucco vi farà ottenere l’ID dell’oggetto selezionato, così da poterlo utilizzare in altri cheat

kill = ucciderete l’NPC selezionato (anche astronavi)

killall = ucciderete tutti gli NPC vicini (anche le astronavi)

player.additem (Item ID) # = vi farà ottenere il numero desiderato di un oggetto selezionato (da inserire dopo il “#”)

player.additem 0000000f # = vi farà ottenere il numero desiderato di crediti (da inserire dopo il “#”)

player.additem 0000000a # = vi farà ottenere il numero desiderato di Digipick (da inserire dopo il “#”)

player.additem 00000009 # = vi farà ottenere il numero desiderato di Medikit (da inserire dopo il “#”)

player.setav speedmult # = farà aumentare la velocità di movimento del numero inserito (da inserire dopo il “#”)

player.setav health # = imposterà la salute al numero digitato (da inserire dopo il “#”)

player.setav carryweight # = imposterà il peso trasportabile al numero digitato (da inserire dopo il “#”)

player.setlevel # = imposterà il livello al numero digitato (da inserire dopo il “#”)

psb = vi fornirà tutti i poteri Astrali

resurrect = riporterà in vita gli NPC morti selezionati

saq = darà inizio a tutte le missioni

sexchange = cambierà sesso al vostro personaggio e lo riporterà all’aspetto default

tai = attiva e disattiva l’IA, immobilizzando tutti gli NPC

tcai = attiva e disattiva i combattimenti, rendendo inoffensivi tutti gli NPC

tcl = attiva e disattiva le collisioni, consentendovi di muovervi attraverso i muri

tdetect = attiva e disattiva il rilevamento, così gli NPC non potranno rilevarvi

tfc = attiva e disattiva la telecamera libera

tgm = attiva e disattiva la God Mode, dandovi vita infinita, resistenza infinita e peso trasportabile illimitato

tm = attiva e disattiva l’interfaccia

tmm 1 = vi rivelerà tutti i marker sulla mappa, per tutte le location visitabili sulla superficie di un pianeta